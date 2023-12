Il piede migliora. Il bomber Broso:: "Grande gruppo, continuiamo così»

Decisivo contro il Fano, decisivo contro la Samb. Antonio Broso è l’uomo derby della Vigor. L’attaccante calabrese sta mettendo a disposizione dei compagni la sua esperienza, insomma tutto a gonfie vele se non fosse per il dolore al piede che lo ha condizionato nelle ultime giornate. L’ex Alma sta sfruttando questi giorni per rimettersi in sesto e proporre alcune interessanti valutazioni. "Finale di girone molto positivo con una vittoria importante che ci offre certezze per il futuro – dice Broso –. Siamo un grande gruppo e questa vittoria lo conferma, ma non dobbiamo montarci la testa. Continuiamo a lavorare con la stessa intensità, solo così riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni. Per quanto riguarda il piede non voglio sbilanciarmi, sfrutterò questa sosta per allenarmi al meglio e soprattutto valutare i tempi di recupero". Broso ci sarà contro il Termoli, nel weekend dell’Epifania, la data che aprirà il girone di ritorno. La Vigor si allenerà fino al 30 dicembre.

n. s.