Il Pietracuta ricomincia dal Medicina Fossatone

Dopo la sosta natalizia, le squadre di casa nostra del campionato di Eccellenza sono pronte a tornare in campo. Lo farà davanti al pubblico amico la Vis Novafeltria che nella prima gara dell’anno se la vedrà con il Massa Lombarda. Match con il calore dei tifosi a fare la differenza anche per il Pietracuta che i tre punti proverà a strapparli al Medicina Fossatone terzo della classe. Impresa non semplice. Come non lo sarà per il Tropical Coriano che per il debutto del 2024 andrà a bussare alla porta del Sant’Agostino per un vero e proprio faccia a faccia nella parte centrale della classifica (i ferraresi sin qui hanno guadagnato un solo punto in più dei romagnoli).

Eccellenza. Girone B (18ª giornata, ore 14.30): Castenaso-Diegaro, Pietracuta-Medicina Fossatone, Polisportiva Reno-Masi Torello Voghiera, Russi-Gambettola, Sant’Agostino-Tropical Coriano, Sanpaimola-Granamica, Savignanese-Sasso Marconi, Vis Novafeltria-Massa Lombarda. Già disputata: Cava Ronco-Bentivoglio 2-2.

Classifica: Sasso Marconi 41; Granamica 40; Castenaso, Medicina Fossatone 31; Pietracuta 28; Cava Ronco, Gambettola 27; Polisportiva Reno, Sant’Agostino 26; Tropical Coriano 25; Russi, Massa Lombarda 23; Sanpaimola, Diegaro 16; Masi Torello Voghiera 13; Vis Novafeltria, Savignanese 12; Bentivoglio 11.