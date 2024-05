Il Pietrasanta va k.o. Addio ai sogni di gloria

PIETRASANTA

1

REAL CERRETESE

2

PIETRASANTA (4-2-3-1): Citti; Vaselli, Genovali, S. Ceciarini, Laucci; Ghelardoni, Tosi; Szabo, Falorni, Tragni; Mengali. (A disp.: Mariani, Da Prato, Bonuccelli, Bondielli, Lorieri, Raffaetà, Mancini, Pinelli, Magi). All. Giuseppe Della Bona.

REAL CERRETESE (3-5-2): Battini; Nieri, Michelotti, Lamberti; Melani, Cerboni, Fioravanti, Menconi, Grasseschi; Bouhafa, Fedi. (A disp.: Nigro, Pagliai, Tramacere, Tolaini, Lelli, Meucci, Pisano, Bosco, Masoni). All. Andrea Petroni.

Arbitro: Gianluca Noto di Pisa.

Reti: 8′ pt autogol Szabo (RC), 9′ autogol Nieri (P); 15’ st Lamberti (RC).

LAMPORECCHIO – Si ferma in finale playoff il cammino (comunque impressionante, considerato da dove era partito) del Pietrasanta di Giuseppe Della Bona nel girone A di Promozione Toscana. Ieri sul campo neutro dei Giardinetti a Lamporecchio l’inizio è stato schock con due identici clamorosi epidosi uno dietro l’altro che hanno subito sbloccato l’incontro e poi rimessolo in pari. È infatti l’8’ minuto quando Szabo con una diagonale in fase difensiva intercetta palla all’altezza della trequarti avversaria e alleggerisce con comodo retropassaggio verso il proprio portiere Citti che si fa incredibilmente sfilare la sfera sotto la suola ed ecco fatta la frittata che regala l’1-0 alla Real Cerretese. Nemmeno il tempo di rendersi bene conto di ciò che è appena accaduto che la formazione di Cerreto Guidi combina la stessa identica topica un minuto dopo quando il difensore Nieri passa il pallone all’indietro al proprio portiere Battini che a sua volta viene ingannato dal rimbalzo della sfera per l’autorete in fotocopia che vale l’1-1. Tutti i presenti (che erano tanti: notevole infatti la cornice di pubblico sugli spalti per questa partitissima) restano allibiti dall’accaduto per una cosa del genere è rara da vedere sui campi di calcio, con questa rapida successione di svarioni da mani nei capelli. Roba da Gialappa’s Band!

Dopo questo impressionante scossone la partita prova a tornare sui canali della normalità, con il Pietrasanta che prova degli accorgimenti tattici tornando al 3-5-2. La Real Cerretese ha avuto in generale un maggior predominio. Il Pietrasanta, per stessa ammissione del suo tecnico Della Bona, ha "pagato a livello sia fisico sia nervoso la lunga rincorsa sul Viareggio" con la speranza poi spezzata sul più bello di andare a giocarsi il titolo allo spareggio. Atleticamente e mentalmente la squadra è parsa un po’ scaricata. Il gol-partita che manda la Cerretese al quadrangolare per salire in Eccellenza giunge al quarto d’ora della ripresa su palla inattiva: dormita del 2004 Vaselli (che era in procinto di essere sostituito) da corner... e c’è il 2-1 di Lamberti.