Il Poggibonsi chiede strada al Trestina. Calderini: "Avversario complicato"

Un gruppo in piena salute, con all’attivo una striscia di risultati positivi, ospite oggi allo Stefano Lotti. È il Trestina a fare visita questo pomeriggio ai Leoni, decisi sì a raccogliere i giusti benefici dall’impresa di Livorno, ma allo stesso tempo chiamati a restare consapevoli delle insidie che si nascondono dietro al match odierno. Il quadro generale è migliorato rispetto a un mese fa per il Poggibonsi, però tanto è ancora da compiere in una fase caratterizzata da da avversarie di spessore sul cammino del Poggibonsi. A cominciare proprio dal Trestina. "Intanto dobbiamo affrontare una compagine che ci precede in classifica e già tale aspetto è da tenere in considerazione per valutare il grado di difficoltà del confronto – afferma il tecnico del Poggibonsi, Stefano Calderini (nella foto) – e poi occorre pensare all’ostacolo rappresentato dal Trestina, una formazione ostica e senz’altro capace di creare problemi a qualsiasi rivale. Per comprendere in maniera più chiara la nostra situazione, occorre a mio avviso attendere i riscontri dei prossimi tre-quattro turni".

Nel Poggibonsi rientra il centrocampista Bigica, classe 2001, tra i le pedine a disposizione. Nella lista degli assenti, sfoltita nelle ultime settimane, resta però Motti. Lo stop dell’attaccante, per un guaio fisico che va avanti dall’impegno prenatalizio a Figline Valdarno, si aggiunge stavolta all’infortunio di Barbera. Anche il 2004 è costretto dunque a saltare l’impegno con i bianconeri del club del territorio comunale di Città di Castello. Non è escluso in ogni caso che mister Calderini confermi l’undici titolare di Livorno, sebbene adesso, dopo le operazioni di calciomercato e i recuperi di Bellini, Gistri e Rocchetti, la rosa sia cresciuta anche sul piano numerico fino a offrire allo staff maggiori opportunità per il varo dello schieramento. L’almanacco degli eventi del Poggibonsi, ricorda ora ai tifosi che oggi, 14 gennaio 2024, avrebbe compiuto 60 anni l’adorato ragazzo di Madonna dell’Acqua, Stefano Lotti. Domani saranno invece 35 anni dall’intitolazione dell’impianto sportivo di viale Marconi, con la collocazione del cippo nello spazio verde, successivamente denominato Giardino di Stefano, di fianco al bar. Ieri è ripreso anche il campionato nazionale juniores e il Poggibonsi guidato da Alessandro Secci ha chiuso sul 2-2, a La Spezia, la partita con la Fezzanese valida per la prima di ritorno. Cattich e Rubbioli gli autori delle realizzazioni per la squadra di Secci, che sale così a quota 20 nella classifica del girone di appartenza nella categoria.