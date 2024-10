Il Poggibonsi fa male al Ghiviborgo. Mister Calderini: "Tre punti legittimi"

Una tradizione avversa che si interrompe. Il Poggibonsi è riuscito a imporsi nell’anticipo di sabato sul sintetico di Ghivizzano, centrando così a spese del Ghiviborgo l’affermazione di 2-1 che fa il paio con il successo casalingo dal medesimo verdetto numerico del turno domenicale precedente con il San Donato Tavarnelle. "Una gara preparata al meglio in settimana e capace di dare i frutti sperati, a mio parere con merito e anche in virtù di una buona prestazione di gruppo": lo afferma Jacopo Galbiati (nella foto), direttore sportivo del Poggibonsi, analizzando i contenuti del match dei giallorossi allo stadio Carraia. Nella circostanza il tecnico Stefano Calderini - sempre alle prese con le assenze di Mazzolli, Boganini e dello squalificato Vitiello, che rientrerà mercoledì in occasione della partita del turno infrasettimanale con il Siena - ha dato spazio a un undici forte di Pacini, Cecconi, El Dib, Bigica, Fremura, Borri, Marcucci, Mignani, Bellini, Fracassini, Belli. Di nuovo decisivo proprio Belli, che su calcio di punizione al 60’ ha siglato per il Poggibonsi la rete del sorpasso poi divenuto definitivo per il 2-1 di Pacini e compagni al triplice fischio per l’ esultanza dei tifosi. Non sono mancate in verità le opportunità del 2-2 del Ghiviborgo di Gianni Barbera. Così come il Poggibonsi ha sprecato nel finale il possibile tris. Guardando brevemente alle dinamiche della sfida, i Leoni si erano portati in vantaggio nel primo tempo con Fracassini, per essere poi raggiunti allo scadere della frazione - 1-1 all’intervallo - dalla firma di Nottoli per i padroni di casa. "A conti fatti tre punti per noi legittimi - osserva l’allenatore Stefano Calderini, in conclusione - per quel che si è visto nei novanta minuti".

Paolo Bartalini