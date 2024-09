Il Poggibonsi fa piangere il Grosseto. Vitiello e Bellini sbancano lo ‘Zecchini’

GROSSETO

1

POGGIBONSI

2

GROSSETO (4-3-1-2): Raffaelli; Guerrini, Frosali, Cretella, Macchi (46’ st Grasso); Boiga (14’ st Senigagliesi), Sabelli, Sacchini (22’ st Bolcano); Riccobono (14’ st Benucci); Addiego Mobilio (22’ st Cela), Marzierli.

Panchina: Pellegrini, Falasca, Angeli, Aprili. Allenatore Di Meglio.

POGGIBONSI (3-5-2): Pacini; Martucci, Borri, Fremura; El Dib (25’ st Palazzesi), Mignani (13’ st Salvadori), Mazzolli, Bigica (36’ st Marcucci), Cecconi; Vitiello, Bellini (13’ st Fracassini).

Panchina Baracco, Belli, Pisco, Palazzesi, Lepri, Valori. Allenatore Calderini.

Arbitro Cerea di Bergamo (Salinelli-Fiorucci).

Reti: 47’ Vitiello, 53’ Bellini (rig), 66’ Cretella (rig).

Note – Espulsi: 21’ st Frosali (G). Ammoniti: Bellini (P), El Dib (P), Pacini (P) Mazzolli (P), Cecconi (P). Angoli: 7-3 per il Gosseto. Recupero: 3’ e 6’.

GROSSETO – Tante emozioni, soprattutto nella ripresa, nel match-clou della terza giornata allo stadio ‘Zecchini’ che ha visto il grande successo del Poggibonsi ai danni del Grosseto.

Dopo dieci minuti di studio il primo affondo dei padroni di casa porta la firma di Guerrini che si inserisce sulla destra, ma la sua conclusione termina a lato. Al 28’ la prima vera emozione del match. Boiga lancia Addiego Mobilio che, da buona posizione, cerca il pallonetto, ma il portiere Pacini intuisce e respinge anche nella successiva mischia. Al primo affondo l’undici di mister Calderini passa in vantaggio. Al 47’ arriva la doccia fredda per i padroni di casa al termine del più classico contropiede. E’ Cecconi che con un lungo lancio trova un corridoio libero nel quale si inserisce Vitiello completamente lasciato libero dai difensori grossetani. E l’attaccante giallorosso con un secco rasoterra trova l’angolino lontano sul quale Raffaelli non può fare nulla. Ed in avvio di ripresa arriva un’altra doccia fredda per il Grosseto. Siamo al 6’: Riccobono al limite dell’area biancorossa perde palla e nel tentativo di riprendere la sfera commette fallo su Mazzolli: per l’arbitro è calcio di rigore. Batte Bellini che trasforma.

Il doppio vantaggio trasforma gli ospiti che trov mentre i locali sono in evidente difficoltà. E al 18’ il Grosseto resta in dieci per l’espulsione del difensore Frosali per doppia ammonizione. Il Grosseto, però, ci crede e dopo poco accorcia le distanze con Cretella che trasforma un calcio di rigore concesso per atterramento di Marzierli da parte del portiere Pacini. Grosseto in avanti con Benucci che impegna in angolo il portiere avversario. Incredibile: sono i padroni di casa, in inferiorità numerica, a fare la partita con tutti gli schemi che sono saltati. Finale di partita che vede il Poggibonsi corsaro in Maremma.

Paolo Pighini