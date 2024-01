Il Poggibonsi inizia l’anno con buone notizie. Mister Calderini recupera diversi giocatori

Il 2024 porta al Poggibonsi una maggiore disponibilità di effettivi, dal profilo numerico. Oltre agli ingressi in rosa dovuti alle operazioni condotte a compimento dal ds Jacopo Galbiati nella sessione invernale del calciomercato, sono da considerare per i Leoni alcuni rientri - o almeno riavvicinamenti in gruppo - di atleti che da qualche settimana a questa parte non hanno potuto offrire il loro contributo alla causa per via di acciacchi a livello fisico. Dunque l’amichevole di fine 2023 a Foiano della Chiana, decisa da una rete di Vitiello per il team di Calderini nel primo tempo, ha permesso ai giallorossi di contare di nuovo, anche solo per una frazione ciascuno, sull’apporto dell’esterno difensivo Lorenzo Rocchetti e di Pietro Gistri a centrocampo. Soluzioni che potrebbero essere nel caso prese in considerazione dal tecnico Stefano Calderini (nella foto) anche in previsione della sfida di domenica prossima del Poggibonsi allo stadio Armando Picchi per la prima giornata di ritorno. Dipenderà anche dagli esiti degli allenamenti, che conoscono di nuovo lo start questo pomeriggio allo Stefano Lotti per il Poggibonsi, dopo la sosta delle fatiche in coincidenza di San Silvestro e Capodanno. Una fase del cammino nella quale il Poggibonsi è chiamato a fornire il meglio per far valere la propria volontà di risalita per approdare il prima possibile, come da traguardi individuati dalla dirigenza, allo score utile alla conferma dello spazio in categoria, ovvero nella serie D. Un programma comunque impegnativo per i giocatori del sodalizio di viale Marconi, che lavorano in maniera intensa seguendo le indicazioni dei componenti dello staff di mister Calderini, con l’obiettivo di giungere nella migliore condizione all’appuntamento del 7 gennaio alle 14,30 a Livorno.

Una settimana in più di vacanza per il campionato juniores. Il Poggibonsi allenato da Alessandro Secci tornerà a cimentarsi nelle gare ufficiali sabato 13 nel match in trasferta con la Fezzanese.

Paolo Bartalini