Il Poggibonsi ‘perde’ mister Calderini. Scatta la squalifica di una giornata

Senza mister Calderini (nella foto)in panchina, il Poggibonsi che affronterà domani in trasferta i Mobilieri Ponsacco. L’allenatore dei giallorossi, come da previsioni, ha ricevuto dal giudice sportivo un turno di squalifica dopo essere stato espulso dal direttore di gara (doppia ammonizione) negli istanti finali di Poggibonsi-GhiviBorgo. Un altro provvedimento – inibizione fino al 30 gennaio – è stato emesso in seguito allo stesso episodio anche a carico di un dirigente del club ospite di domenica scorsa, allontanato dall’arbitro e ora sanzionato "per essere uscito indebitamente dall’area tecnica". Sarà dunque il vice di Calderini, Michele Beoni, a dare al gruppo nell’occasione le necessarie direttive in un incontro, valido per la quarta giornata del girone di ritorno, che si annuncia complicato anche per il desiderio di risalita in graduatoria che anima la compagine ponsacchina, reduce dall’1-1 con il Livorno all’Ardenza. Per Michele Beoni sembra quasi un passaggio di testimone con il padre Lorentino, che dei Leoni era stato centrocampista (prima di diventare guida di team anche in ambito professionistico) nel campionato Interregionale 1985-86. Nel Poggibonsi odierno non recupera ancora Motti, in attacco, dall’infortunio durante la partita prenatalizia sul campo del Figline. Allo staff il compito di individuare lo schieramento più idoneo per cercare di prendere in esame come si deve l’insidioso ostacolo.

Paolo Bartalini