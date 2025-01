Il Poggibonsi prepara la partitissima. Domenica al ‘Lotti’ arriva il Grosseto

Si concentrano i giallorossi sulla gara con il Grosseto, in programma domenica allo stadio Stefano Lotti con inizio alle 14,30. Un appuntamento di prestigio per i giallorossi, che dopo le due affermazioni consecutive in rimonta, con il monologo di Vitiello sui tabellini dei realizzatori, saranno chiamati a una ulteriore controprova in materia di potenzialità da valutare per il prosieguo del torneo. La preparazione va avanti per il team allenato da Stefano Calderini, in un momento in cui sembrano di nuovo crescere le possibilità di impiego per gli elementi della rosa. Un collettivo, chissà, più fornito anche dal profilo del numero di effettivi. Con la speranza che anche l’influenza di questo particolare periodo abbia diminuito i suoi effetti. Il Grosseto, dal canto suo, è atteso oggi dal match casalingo di recupero della serie D girone E con il Seravezza Pozzi. A proposito di Seravezza, il rettangolo del centro della Lucchesia ha dato tre giorni or sono degli esiti favorevoli al Poggibonsi nella sfida con la Fezzanese. Ha soddisfatto l’ambiente l’affermazione dei Leoni, incitati come sempre dai loro sostenitori, davanti alla compagine ligure alle prese con le operazioni di risalita dal fondo della graduatoria. Un 3-1 definito "non scontato" dallo stesso Calderini. "Abbiamo creato molte opportunità, dopo un primo tempo nel quale non riuscivamo a dare velocità allo sviluppo dell’azione. Nella ripresa, invece, i ragazzi hanno capito l’importanza di accelerare la manovra e di dare maggiore intensità al gioco", ha spiegato il tecnico dei Leoni. "La partita così ha preso una piega ben diversa, considerato anche il fatto di essere riusciti a ottenere un pari quasi immediato, rispetto al vantaggio degli avversari". Un avvio di gara forse non ottimale di cui fare tesoro, come insegnamento, in previsione di un confronto con una rivale in maglia biancorossa che di sicuro apparirà poco o per nulla propensa agli sconti da riservare alle antagoniste di turno.

Paolo Bartalini