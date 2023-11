Il Poggibonsi va all’assalto del Vivi Altotevere. In attacco mister Calderini pensa a Saccardi

Al terzo impegno sul campo in otto giorni - anche se mercoledì è andata in scena una sola frazione - il Poggibonsi trova sul suo cammino allo stadio Stefano Lotti un Vivi Altotevere Sansepolcro deciso a recuperare posizioni di classifica. Anche i giallorossi in verità sono chiamati ad attivarsi nell’ottica di una prosecuzione di verdetti utili. Vero che il punto di Altopascio e il successo di misura sull’Orvietana rappresentano validi indizi per il desiderio di ripresa, ma allo stesso tempo ai giallorossi occorre dare ancora di più per raggiungere i settori meno precari della graduatoria del girone E di serie D. Il tecnico Stefano Calderini è costretto a rinunciare in attacco all’attuale miglior realizzatore del gruppo: Mencagli, in seguito al cartellino rosso diretto di Altopascio, è stato fermato dal giudice sportivo e tornerà a disposizione per il confronto di domenica a Bagno di Gavorrano. L’ambiente di viale Marconi non cerca alibi nelle pur rilevanti assenze ed è giusto andare avanti su una linea di compattezza e di spirito di sacrificio ad opera dei protagonisti del rettangolo. Che siano allora i componenti del team a moltiplicare gli sforzi e a compensare, con le loro prestazioni, anche gli odierni ‘vuoti’ all’interno della rosa. In attesa di comprendere se da parte della società matureranno i presupposti per innesti in grado di accrescere il collettivo dal profilo numerico. Ecco allora che un ulteriore aiuto in fase offensiva potrebbe giungere dalle prestazioni di Saccardi (nella foto), propiziatore dell’affermazione infrasettimanale in seguito a un suo cross da sinistra deviato nella propria porta da un difensore ospite. Non sempre, tuttavia, accade di assistere a tali "cortesie" negli incontri di campionato. E così l’attenzione, per i Leoni, deve restare su livelli elevati. A maggior ragione questo pomeriggio. Davanti al Poggibonsi, si presenteranno dei rivali scaltri. Al timone dei bianconeri altotiberini è adesso Marco Bonura, che aveva vissuto esperienze da zona playoff alla guida del Follonica Gavorrano nel biennio 2021-23. Direzione di gara affidata a Bruno Spina di Barletta. Assistenti, Andrea Lattarulo di Treviglio e Usman Ghani Arshad di Bergamo.

Poggibonsi: Pacini, Di Paola, Gucci, Mazzolli, Cecchi, Borri, Bigozzi, Camilli, Motti, Barbera, Saccardi.

Paolo Bartalini