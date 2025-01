Il Poggibonsi va sotto ma poi reagisce e trionfa. Decisivo Vitiello autore di una bella doppietta

POGGIBONSI 2 TRESTINA 1

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; El Dib (83’ Palazzesi), Borri, Fremura, Cecconi; Mignani, Bigica (78’ Martucci), Valori (66’ Marcucci); Salvadori (51’ Belli), Vitiello, Bellini. Panchina: Baracco, Boganini, Pisco, Massai, Lepri. Allenatore Calderini.

TRESTINA (4-3-3): Fratti; Giuliani, De Meio, Sensi, Bucci; Serra (78’ Buzzi), Marcucci Andrea (90’ Borgo), De Souza; Ferri Marini (60’ Niang), Mencagli, Nouri (78’ Lisi). Panchina: Tozaj, Dottori, Migliorati, Granturchelli, Dangelo, Allenatore Calori.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Reti: 20’ Mencagli, 65’ (rigore) Vitiello, 87’ Vitiello.

POGGIBONSI – La replica sul campo, tanto attesa, arriva. Dopo due sconfitte consecutive, in incontri privi di occasioni per andare a segno, il Poggibonsi ottiene il successo, da 0-1 a 2-1, contro il solito coriaceo Trestina. Protagonista Vitiello, l’uomo capace di timbrare le affermazioni di inizio anno solare del Poggibonsi (dodici mesi propiziò con un assist la vittoria dei Leoni a Livorno). Il Poggibonsi sembra partire con decisione, ma manca di concretezza e trova davanti a sé un bravo Fratti. Diviene quasi un attaccante aggiunto Borri, protagonista in azioni sul fronte offensivo in avvio. Però al 20’ è il Trestina a conquistare il vantaggio. Mencagli, sugli sviluppi di un corner, individua una breccia nella retroguardia di casa e in diagonale batte Pacini. Il Poggibonsi reagisce con un calcio di punizione di Bigica. Pallone non trattenuto da Fratti e a Vitiello, nell’attimo di ribadire nel sacco, viene segnalato uno "strano" fuorigioco. Un bel cross da sinistra di Cecconi vede pronto alla deviazione aerea Bellini: sfera a lato alla destra di Fratti. Il Poggibonsi, che appare in ambasce, sembra doversi confrontare con antichi fantasmi, in grado di manifestarsi specie nelle gare casalinghe, anche se Valori di testa fa gridare al gol: sfuma di poco una valida opportunità dei giallorossi. Calderini tenta la carta Belli e l’ex Trestina, già decisivo all’andata, conquista il rigore - fallo di Fratti in uscita - che Vitiello trasforma per l’1-1. Una realizzazione che cambia gli scenari? Sul momento la risposta è no, perché serve un intervento di Pacini per negare a Niang, subentrato a Ferri Marini, la rete del sorpasso ospite. Poi il Poggibonsi crede nella rimonta sullo slancio. Il 2-1 si materializza dall’assist di Cecconi da destra all’87’. Una prima conclusione respinta da Fratti e al resto provvede ancora Vitiello per il raddoppio. Sei minuti di recupero, infine, senza ulteriori sussulti. E il Poggibonsi può tornare a esultare con i suoi tifosi, sempre assai prodighi di incitamenti soprattutto negli istanti di difficoltà dei colori.

Paolo Bartalini