Il Ponsacco al Comunale. Mobilieri, pari con il Castelnuovo. Il fattore casa non dà ancora frutti

Mobilieri Ponsacco

1

Castelnuovo Garf.

1

Mobilieri Ponsacco: Campinotti, Genignani (31’ st Volpi), Pacifico, Mancini, Colombini, Regoli, Guerrucci (6’ st Crecchi), Borselli, Imbrenda(1’st Mengali), Pallecchi, Fischer (43’ st Penco), A disp. Profeti, Di Giulio, Pisani, Pini, Morana. All. Macelloni.

Castelnuovo Garfagnana: Biggeri, Rossi, Lunardi ,Fall. Leshi, Filippi (19’ st Benassi), Casci, Cecchini, Campani (26’ st Marzi), Magera,Grassi (26’ st Camaiani), El Hadoui. A disp. Tozzini, Boanai, Tocci,Cristofani, Magera, Fruzzetti) All. Gatti.

Arbitro: Ferrara dI Piombino (Luti – Mangoni).

Marcatori: 42’ pt El Hadoui, 22’ st Crecchi.

Note: amm: Leshi, Grassi,Fall. Regoli. Spettatori 150.

LE prospettive della vigilia di poter interrompere dai rossoblù le non vittorie al Comunale che fanno data dal 21 dicembre 2022 hanno trovato serio ostacolo nella formazione del Castelnuovo Garfagnana che ritrova visibilità nel campionato di eccellenza dopo la fusione con River Pieve. Lo spettacolo che hanno fornito le due formazioni è stato avvincente ed il gioco che ne è scaturito ha gratificato gli spettatori. La partita è stata in qualche modo omologata dai gialloblù di Gatti, ed i Mobilieri hanno risposto a sprazzi, contendendo a fatica il fraseggio di Grassi e compagni. L’inizio è stato tambureggiante per gli ospiti che trovano spunto pericoloso al 25’ con Filippi e Campinotti si salva due volte. Risposta rossoblù al 40’ con Mancini di testa da angolo, salva Biggeri, ed un minuto alza sopra traversa. Il fulmine arriva al 42° quando El Hadaoui scaglia un bolide sotto la traversa dalla distanza ed il vantaggio premia l’insistenza del Castelnuovo.

La ripresa copia il primo tempo e Campani al 2’ e Fall al 5’ sfiorano il raddoppio, ma Colombini e compagni non ci stanno, ed è il capitano al 7’ ad impegnare Biggeri ma lo slancio dei rossoblù autorizza contropiedi ospiti ma Campinoti neutralizza. La vivacità degli ospiti non frena i Mobilieri che provano a riequilibrare la gara, e prima Pallecchi al 19’ impegna a terra il portiere poi lo spettacolare pareggio: da una rimessa laterale al 22’ svettano in sequenza le teste di Regoli, Borselli,e Fischer ed in area ospite e l’uncino di Crecchi a sorprendere il gialloblù ricostruendo per i Mobilieri nuove speranze.

Luciano Lombardi