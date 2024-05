Il Pontassieve su Tognozzi. E Tronconi resta a Figline

In serie D il Figline che per il secondo anno ha riconfermato l’allenatore Stefano Tronconi dopo che nei giorni scorsi aveva rinnovato il mandato al direttore sportivo Andrea Agatensi. Sulla panchina del Montevarchi dovrebbe rimanere Loris Beoni, mentre il nuovo direttore sportivo della Sangiovannese sarà Giorgio Contu ex settore giovanile Arezzo.

In Eccellenza, la neo promossa Affrico, dopo Villagatti, ha inserito nell’area tecnica Furio Marangio che collaborerà con il ds Christian Prosperi per la Prima squadra che per gli Juniores. Dopo due anni di collaborazione il direttore sportivo Roberto Pierangioli lascia il Mazzola. Al suo posto arriva Marco Manganiello ex diesse del Porta Romana. La Lastrigiana del presidente Vignolini ha riconfermato a pieni voti il tecnico Alessandro Gambadori e il suo vice Ivan Paolacci, più il direttore sportivo Gabriele Grani. Alla Colligiana dopo un primo contatto con Alessandro Francini, sta prendendo consistenza la trattativa con Francesco Mocarelli. Claudio Ventrice (nella foto) è stato riconfermato sulla panchina dello Scandicci.

In Promozione, a Grassina il presidente Zepponi ha voluto confermare la fiducia nel tecnico Marco Cellini e il ds Marco Leo già prima della finale play off contro il Sansovino. Per la panchina del Pontassieve, sul taccuino del nuovo direttore sportivo Mattia Duradoni, oltre a Diotaiuti avrebbe nomi di Luca Tognozzi ex Affrico, Claudio Targetti e Angiolini ex Firenze Ovest.

Infine, una notizia che sta prendendo sempre più consistenza riguarda il Marino Mercato Subbiano società di Promozione che dovrebbe incorporare il Capolona Quarata, squadra di Prima categoria girone F.

Giovanni Puleri