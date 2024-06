Il Pontedera guarda lontano. Zocchi: "Guai a sederci"

Due pilastri fondamentali. Con queste parole Simone Millozzi, presidente del Pontedera, ha definito Moreno Zocchi e Piero Ducci durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Alessandro Agostini. Al direttore sportivo nel gennaio scorso era stato prolungato il contratto (in scadenza a giugno) di due anni, mentre con il direttore generale l’accordo è stato raggiunto nei giorni scorsi ed è rimasto su base annuale. "Ringrazio Millozzi, il socio di maggioranza Signorini, Ducci e tutta la società – ha dichiarato Zocchi nel corso della conferenza di mercoledì - perché hanno seguito una mia scelta, quella dell’allenatore, che è stato necessario fare in tempi brevi. Dopo aver preso le informazioni del caso e aver incontrato Agostini in almeno due circostanze, ho riscontrato in entrambe tutte quelle che potevano essere le nostre necessità. Ossia di una piazza che deve giocare con una squadra giovane e che deve portare avanti i risultati continuando quanto è stato fatto negli ultimissimi anni, creando allo stesso tempo ulteriore entusiasmo all’interno della città e dei tifosi. E il fatto di vedere tanti tifosi presenti alla conferenza stampa spero che sia un primo sintomo di entusiasmo che ora sta a noi far crescere". "Sono convinto – ha ripreso Zocchi – che la scelta di Agostini sia quella giusta. Lui si sta giocando una grossa opportunità e ne è consapevole, quindi da adesso lavoreremo per migliorare quanto è stato fatto negli ultimi anni. Non dobbiamo però sederci, perché il passato non conta più niente".

Quasi definito anche lo staff che accompagnerà Agostini. L’allenatore in seconda sarà Vincenzo Sgambato, che il tecnico si è portato da Genova, mentre gli altri sono tutti confermati visto l’eccellente lavoro svolto anche quest’anno. Così Daniele Zini sarà il collaboratore tecnico, Lorenzo Monticelli il preparatore atletico e Roberto Saglimbeni il match analyst. Riguardo alla squadra, Zocchi ha già tracciato la linea: "Abbiamo iniziato da almeno un mese a parlare con i giocatori over, mentre riguardo agli under sono sotto contratto Guidi, Ianesi, Ambrosini, Gagliardi, Selleri e Paudice, quindi l’ossatura c’è". Evidente soddisfazione per questo "nuovo" Pontedera è stata espressa anche dal direttore generale Piero Ducci: "Questo sarà per me il terzo anno e abbiamo ancora una volta dimostrato di essere un gruppo coeso, che ha lavorato con progettualità e intelligenza, ma tutto va gestito sempre con coscienza, perché superare ciò che abbiamo fatto non è facile. E’ un compito arduo anche se la società è più solida. Si sono dipanate problematiche in maniera ottimale e abbiamo un allenatore del territorio perché è nato a pochi chilometri da Pontedera. E penso che per lui questo sia motivo di orgoglio doppio".

Stefano Lemmi