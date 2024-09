Il portiere biancorosso neutralizza il rigore del Follonica Gavorrano. Terranuova punto d’oro. Timperanza para tutto

ERRANUOVA

0

F. GAVORRANO

0

TERRANUOV: Timperanza, Grieco (72’ Tassi), Petrioli (58’ Ricci), Bega, Cappelli, Cioce, Marini, Dini (72’ Suplja), Oitana (69’ Senzamici), Massai, Sacconi.

All. Becattini.

F. GAVORRANO: Antonimi, Pignat (86’ Marino), Dagata, Pino, Zini (66’ Kernezo), Souarè (72’ D’Este), Kondaj, Tatti, Lo Sicco, Morgantini.

All. Masi.

Arbitro: Leorsini di Terni.

Note - Ammoniti: Marini, Kondaj. Espulsi: Bega, Becattini.

TERRANUOVA - Al Matteini di Terranuova i biancorossi trovano un punto prezioso visto e considerato come si era messa la partita contro il quotato Follonica Gavorrano del tecnico Masi. Pronti via e dopo pochi secondi dal calcio di inizio Marini colpisce il palo con una bella conclusione. Ci prova anche Sacconi a mettere in guardia Antonimi ma non trova la porta. Passano pochi minuti ed ecco il tentativo di Bega che riceve in area, smarcato, calcia sopra la traversa. Gli ospiti si fanno vedere con un pericoloso contropiede di Pino il quale però calcia a lato da una posizione davvero interessante. Ancora il Gavorrano ci prova con Lo Sicco su calcio piazzato che lambisce il palo. Si gioca su buoni ritmi con capovoglimenti di fronte continui e tante emozioni, ma il primo tempo termina comunque sullo 0-0.

Ad inizio ripresa Marini ci prova ancora da fuori area ma non trova il bersaglio. Il Gavorrano alza i giri, costringe il Terranuova nella propria metà campo e colpisce la traversa con Tatti. Il cronometro segna il minuto numero 65 quando Marini atterra Pino in area, il quale va sul dischetto ma Timperanza neutralizza il tiro dagli undici metri. Il Terranuova nel momento in cui potrebbe reagire resta in dieci per l’espulsione di Bega e deve proteggere il proprio fortino riuscendo così a portare nel proprio forziere un punto davvero prezioso.