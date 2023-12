Il portiere Florindi. "Commessi troppi errori individuali. Risultato severo»

Ad analizzare la partita il portiere del Mazzola Federico Florindi. "L’avevamo preparata come le altre – ha spiegato –, con l’idea di proporre il nostro gioco palla a terra uscendo dal basso e siamo partiti abbastanza bene. Ma con lo scorrere dei minuti abbiamo commesso tanti errori individuali che hanno poi indirizzato il risultato, un po’ troppo severo, secondo me". Florindi aveva intuito dove avrebbe tirato Boccardi in occasione del rigore che ha aperto le danze. "Avevo studiato gli avversari – ha affermato –, ho sfiorato la palla, ma non è bastato. Ho realizzato due belle parate? Credo di aver disputato una buona gara, ogni volta cerco di giocare al meglio delle mie possibilità, questa volta non è stato abbastanza". "Anche se potevamo lottarcela – ha chiuso –, non era quella contro il Siena la partita da vincere. E’ negli incontri precedenti che abbiamo perso troppi punti. Il nostro obiettivo è entrare nei play off: dobbiamo tornare al successo".