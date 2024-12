Il portiere Luigi Cucarano ha rescisso consensualmente il contratto con l’Atlante

Ancora movimenti di mercato in casa Atlante. La società di calcio a 5, iscritta al campionato di A2, ha deciso di rescindere consensualmente il contratto con Luigi Cucarano (nella foto), portiere che ha trascorso in biancorosso gli ultimi cinque mesi. "Luigi – spiega la società biancorossa in una nota – è stato professionista esemplare e grande uomo spogliatoio, e lascia un buonissimo ricordo in Maremma. A lui va il nostro più grande in bocca al lupo per il proseguo della carriera". Questa cessione arriva dopo che i biancorossi avevano tesserato un nuovo giocatore. Il primo colpo del mercato invernale per l’Atlante Grosseto è stato infatti il pivot Alessandro Mariani, classe 2000. Dopo tante battaglie combattute con maglie avversarie, prima con il Real Fabrica di Roma e poi con la Futsal Ternana, con la quale ha anche ottenuto la promozione in serie A2 élite lo scorso anno, il pivot arriva in Maremma per continuare il suo percorso di crescita.