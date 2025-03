Il post-partita. Villa euforico per la prestazione: "Il punteggio finale ci sta stretto»

Nel post-partita Alberto Villa non può nascondere la gioia per il successo ottenuto sul campo del Piacenza. Ma soprattutto, il tecnico della Pistoiese è soddisfatto della prestazione offerta dagli arancioni al Garilli: "Abbiamo fatto una prova maiuscola su un campo difficile – ha commentato Villa – contro una squadra che soprattutto in casa ha fatto risultati importanti. Il punteggio finale è troppo stretto per quanto abbiamo creato, è davvero l’unico aspetto su cui posso dire qualcosa ai ragazzi oggi. Avevamo preparato la partita per non concedere profondità al Piacenza, ci siamo riusciti interpretando correttamente il match su questo fondamentale e in tante altre situazioni. Le prossime gare? Dobbiamo continuare a lavorare per arrivare il più in alto possibile. Tutti, dai giocatori allo staff alla società, abbiamo questo obiettivo e dovremo inseguirlo fino al termine della stagione".

Villa ha poi raccontato alcune situazioni dei singoli che hanno condizionato l’avvicinamento al match, sottolineando il carattere e il cuore del gruppo: "Sparacello ha avuto nei giorni scorsi un problema in famiglia e non si è allenato, Mazzei ha affrontato un lutto, Polvani ha avuto dolore alla cervicale. La forza della squadra sta nel farsi trovare sempre pronti di fronte anche ad imprevisti come questi e oggi chi è sceso in campo ha dato risposte importantissime".