Il Prato alla prova Carpi. Ufficiale l’arrivo di Bonetti

Vincere per allontanare la zona playout e per vendicare l’ingiusta sconfitta incassata all’andata. Oggi alle 14.30 il Prato ospiterà il Carpi al Lungobisenzio per mettersi subito alle spalle la brutta sconfitta incassata prima della sosta natalizia contro il Corticella. Proprio ieri i biancazzurri hanno ufficializzato l’arrivo del terzino Simone Bonetti, proveniente dal Lentigione, dove nel girone di andata di questo campionato ha totalizzato 11 presenze. Nato a Reggio Emilia il 25 ottobre 2004, Bonetti ha già disputato oltre a quello di quest’anno altri due campionati di serie D, sempre con la maglia del Lentigione e l’anno scorso ha giocato la Viareggio Cup con la Rappresentativa di categoria. Percorso inverso, invece, per Christian Casucci, arrivato in estate dal Carpi e che, via Modena, è passato proprio al Lentigione. Un altro giocatore che ha lasciato il Lungobisenzio in questa finestra invernale, assieme al difensore De Pace, già ufficializzato dalla Gelbison e anche da Vitale, che non sembra più far parte della rosa. Qualche dubbio, nella sfida odierna con il Carpi, sull’impiego proprio di Bonetti, l’ultimo arrivato, e di capitan Cela, entrambi febbricitanti in settimana. Sono finalmente rientrati a disposizione, invece, il difensore Monticone e l’attaccante Gori dopo lunghi stop per infortunio.

Il modulo scelto da mister Raffaele Novelli dovrebbe comunque essere il 4-3-3, con Fogli o Ricco in porta. Stickler a destra e Bonetti o Limberti a sinistra, visto che Lambiase dovrà scontare l’ultimo turno di squalifica. Al centro coppia composta da Monticone e Angeli. In mediana Gargiulo, Gemignani e Trovade, se Cela non dovesse farcela a partire. In attacco D’Agostino sembra abbastanza sicuro di una maglia. Assieme a lui da capire se Gori o Moreo e se Bigonzoni o Sowe. Nel Carpi assenti lo squalificato Calanca e gli infortunati Frison, Maini, Tentoni e Sabattini. Non utilizzabili Rossi Laamane e Arrondini. Solo 16 giocatori disponibili e qualche aggregato dalla juniores. Squadra obbligata dunque, schierata con il 4-3-1-2: Lorenzi in porta. Tcheuna, Rossini, Zucchini e Cecotti in difesa. Forapani, Mandelli e D’Orsi nei tre davanti alla linea difensiva, dietro al trequartista Cortesi. In avanti Sall e Saporetti, che sicuramente dopo il gol realizzato con scarso fair play all’andata avrà un’accoglienza calda da parte dei tifosi lanieri.

L. M.