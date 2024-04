Il Prato è pronto per l’ultima in casa: "Salutiamo al meglio i nostri tifosi"

Ultima partita casalinga della stagione per il Prato. Nella trentatreesima, e penultima, giornata del girone D di serie D, i biancazzurri affronteranno in casa allo stadio Lungobisenzio (fischio di inizio alle 15) la Victor San Marino, neo promossa nel campionato di serie D e attualmente al quinto posto in classifica e in corsa per i play off con 51 punti, frutto di 15 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte (39 le reti realizzate, 35 quelle subite). Da segnalare che la società dei "titani" proprio in questa settimana ha cambiato proprietà: il 100% delle azioni del sodalizio della Victor San Marino sono state acquistate dalla Global Service S.p.A. società facente riferimento a Emiliano Montanari ex presidente del Siena, escluso la passata stagione dalla serie C.

Un avversario di buon livello tecnico per i biancazzurri, allenato dal giovane ed emergente Stefano Cassani. "E’ una partita in cui non dobbiamo assolutamente calare l’attenzione. Abbiamo sempre detto di voler onorare al meglio il campionato. Cercheremo di fare una gara all’altezza delle aspettative, per congedarci al meglio dai nostri splendidi tifosi, che ci hanno sempre sostenuto e incoraggiato in ogni partita dell’anno – commenta Claudio Sciannamè, coordinatore tecnico del Prato -. E’ un match che vale e che ci servirà anche per fare qualche prova con i ragazzi che abbiamo aggregato alla prima squadra, ma senza stravolgere niente, anche perché affronteremo una formazione che lotterà per vincere e per mantenere la zona play off".

Per quanto riguarda l’organico biancazzurro ancora assenti gli indisponibili Cela, Cecchi mentre è da valutare Gemignani, che non è al 100% e si è allenato a parte tutta la settimana. In difesa rientrerà però Angeli. Nell’ipotetico 3-4-2-1 del Prato in porta potrebbe avere un po’ di spazio il giovane Fogli. In difesa dovrebbero partire Laverone (o Angeli), Monticone e Diana. A centrocampo sulla corsia di sinistra potrebbe tornare Limberti (o Stickler), mentre a destra potrebbe essere posizionato Sadek, con Gargiulo e Trovade in mediana. Attenzione però anche alle possibilità di impiego del giovane Preci. In avanti Santarpia e Bigonzoni dietro a Gori, con Moreo pronto a subentrare come Sowe, Oliverio e gli altri under.

La Victor San Marino è piena di giocatori di talento: in difesa da segnalare l’ex Poggibonsi De Santis e l’italo brasiliano Queiros. A centrocampo le geometrie passano dalla classe di Lattarulo, ex Alcione Milano e Lentigione, ben coadiuvato dal capitano Sabba. In attacco occhio a D’Este (capocannoniere della squadra con 10 reti) e Arlotti. Nell’ultimo turno di campionato la Victor San Marino ha vinto di casa di misura 1-0 contro l’Imolese. La partita sarà arbitrata da Alessandro Dallaga’ di Rovigo coadiuvato dai due assistenti Andrea Lattarulo e Pietro Tinelli, entrambi di Treviglio.

L. M.