Il pre partita. Il difensore Morosi: "Rossoblù ostici. Bravi i giocatori»

"Affrontiamo un’avversaria ostica, in salute, con giocatori di livello per la categoria": a parlare della partita Sinalunghese-Siena il difensore bianconero Andrea Morosi a Radiosienatv. "Con il Firenze Ovest è stata una partita difficile su un campo pesante – le sue parole –, ci abbiamo provato in tutti i modi, ma non siamo riusciti a sbloccarla. Loro hanno fatto il loro gioco, va reso merito agli avversari, soprattutto al portiere". "In questi campi – aggiunge – la palla non rimbalza mai nella maniera giusta. Mi sono ritrovato a crossare e mi è sbattuta sullo stinco… Non trovi imbucate, su un terreno migliore potrebbe essere un’altra storia. Un ritorno al Franchi ci piacerebbe, come piacerebbe a tutto l’ambiente". "Abbiamo un buon vantaggio – ha poi chiuso Morosi – e siamo ancora imbattuti. Dovremo cercare di vincere più partite possibili per ammazzare il campionato, consapevoli che troveremo squadre che si difenderanno per strapparci punti".