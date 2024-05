Il precedente. "Togliete le maglie». Prima del Crotone lo fece il Genoa

Ha fatto notizia, nelle scorse ore, l’imposizione dei tifosi del Crotone ai propri giocatori di togliersi le maglie e lasciare per terra sotto il settore ospiti, dopo una stagione deludente e l’uscita dai play off (2-0 con il Picerno). Un’imposizione che ha fatto scattare un’indagine della Procura Federale. La memoria è tornata al precedente che ha visto protagonista anche la Robur. Era il 22 aprile del 2012, al 9’ della ripresa di Genoa-Siena, a Marassi, l’arbitro, Tagliavento, decise di sospendere la partita per il lancio di fumogeni e per la protesta dei tifosi rossoblù nei confronti della propria squadra che stava perdendo 4-0. I sostenitori del Grifone intimarono ai giocatori di togliersi le maglie. Il capitano, Marco Rossi (che poi successivamente avrebbe vestito bianconero), scortato dalle forze dell’ordine tentò la strada del dialogo, ma senza successo. Il direttore di gara fece rientrare tutti negli spogliatoi. La Robur obbedì, Rossi disse ai suoi di togliersi le casacche. Sculli disse no e, arrampicandosi sulla rete, riuscì a riportare l’ordine. La gara finì 1-4. A dicembre prese il via il processo.