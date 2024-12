Il precedenti. L’ultima volta al Franchi vinsero i torelli. Sulla panchina biancorossa c’era Magrini

Il derby tra Siena e Grosseto è una sfida dal sapore antico con una forte rivalità e che ha visto bianconeri e biancorossi sfidarsi per l’ultima volta nella stagione 2021/22. Il 27 novembre del 2021 al Franchi finì 3-1 a favore del Grosseto di Magrini (nella foto) e Boccardi (in campo nel finale). Vantaggio della formazione di Maddaloni con Terzi, rimonta maremmana con Salvi, Moscati e Artioli. Al ritorno, il 3 aprile del 2022, finì a reti bianche tra la squadra di Padalino e quella di Maurizi. Le due squadre non si affrontavano dal 2010/11 in B e andò bene in entrambi i casi alla Robur di Conte. Nel match del Franchi il Siena si impose 3-1 grazie a Troianiello, Mastronunzio e Reginaldo con momentaneo pareggio di Freddi. Al ritorno, il 16 aprile 2011 una punizione di Del Grosso nella prima frazione sancì il successo senese. Prima di quell’annata, che per la Robur terminò col ritorno nella massima serie, Siena e Grosseto non si incontravano dalla C2 del 1981/82: 0-0 in Maremma e 1-1 a Siena. Nella stagione precedente 1-1 al Franchi e vittoria corsara senese per 2-1. In totale le sfide in campionato sono 53 con 19 vittorie bianconere, 12 grossetane e 22 pareggi. Nel 2010 ci fu anche un precedente in Coppa Italia: il Siena, con in panchina Baroni, vinse 2-0 con Calaiò e Larrondo.

g.d.l.