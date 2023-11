Il premio del mugello. Sorpresa Scarpa d’Oro: Gori leader

Alla ripresa dei campionati dopo lo stop per il maltempo la classifica della "Scarpa d’Oro Mugellana" vede una novità al comando: a sorpresa è primo un centrocampista, Mattia Gori del San Piero a Sieve, classe 2002 cresciuto nella Fortis Juventus che ha segnato 6 reti nel campionato di Promozione totalizzando 8,50 punti. Secondo in graduatoria l’attaccante Cavicchi dello Spartaco Banti Barberino, arrivato in estate dalla Gallianese, che ha firmato sei reti in Prima Categoria. Il trofeo, promosso dalla redazione sportiva di Radio Mugello nell’ambito della trasmissione del lunedì sera "Contropiede", premia da ormai 21 anni i migliori bomber del calcio dilettanti di Mugello e Valdisieve. La classifica provvisoria: 1) Gori (San Piero a Sieve) 8,50 punti; 2) Cavicchi (Spartaco Banti Barberino) 7,50; 3) Caleca (Firenzuola) 7; 4) Parrini (Luco) 5,80; 5) Cirillo e Maenza (Luco), Baroncelli (San Piero a Sieve) 4,35; 8) Focardi (Gallianese), Luchi e Rosi (Reconquista) 4.