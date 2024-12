Il presidente regionale della Figc oggi in città per discuterne, nella sala del consiglio comunale. Riforma dello sport, arriva Alberici

Oggi dalle 15,30 presso la sala del consiglio comunale il presidente regionale della Figc Simone Alberici interverrà come relatore al convegno dal titolo “La Riforma dello Sport”.

L’evento, a ingresso libero e gratuito, è stato voluto fortemente dall’assessorato allo Sport del Comune ed è rivolto in particolare agli operatori sportivi, dirigenti e tecnici, del territorio estense con l’obiettivo di promuovere e agevolare le attività dell’associazionismo sportivo a tutti i livelli alla luce delle nuove norme. Oltre al presidente Alberici, saranno presenti come relatori l’assessore comunale allo sport Francesco Carità e il dottore commercialista Riccardo Bizzarri. "La Riforma dello Sport coinvolge centinaia di realtà cittadine con cui collabora quotidianamente il mio assessorato, tra associazioni sportive dilettantistiche e società, assieme ad enti e federazioni – afferma l’assessore Francesco Carità –. Ecco perché ho fortemente voluto che venisse organizzato questo convegno, come assessore allo Sport desidero essere al loro fianco in un momento di trasformazione molto importante".