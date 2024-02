Il problema del campo. Il sintetico dei ’Marmi’ sembra ormai al capolinea. Si cercano alternative

C’è un problema campo per la Carrarese. Le condizioni meteo di questi ultimi giorni hanno acuito una situazione di disagio ben riscontrabile anche semplicemente da chi assiste alle gare dal vivo o le guarda da casa in televisione. Il fondo in sintetico dello stadio dei Marmi sembra arrivato al capolinea. A parte il colore, passato ormai stabilmente dal verde a un inquietante marrone, è proprio la tenuta il cruccio maggiore. Quando piove in maniera copiosa, come sta accadendo in questi giorni, il rischio dell’impraticabilità è sempre in agguato tanto che la società sta cercando un impianto alternativo per non ritrovarsi costretta ad annullare allenamenti e a dover stravolgere la gestione settimanale programmata dallo staff tecnico. Non sarebbe la prima volta, del resto, perché già durante la gestione-Dal Canto era accaduto di dover modificare programmi e annullare sedute proprio per le stesse motivazioni.

Fra l’altro proprio in questi giorni c’è stato un intervento del consigliere Massimiliano Manuel (FdI) che ha sottolineato come lo stadio dei Marmi, vetusto e decadente, rappresenti un pessimo biglietto da visita di Carrara per le squadre ospiti e per le dirette Tv in tutta Italia caldeggiando un intervento da parte dell’amministrazione comunale. Una situazione che stride ancor di più trovandoci di fronte a una squadra che sta lottando per promuovere in serie B e sta richiamando sempre più sportivi allo stadio. La proprietà azzurra ha mostrato tutta la propria buona volontà apportando migliorie all’impianto a spese sue e degli sponsor ma è evidente che sarebbero necessari interventi molto più importanti.

Oggi, intanto, è già giorno di vigilia in vista della sfida di venerdì sera in Abruzzo contro il Pineto. "Giocare in casa o fuori non deve fare più differenza per noi – avverte Simone Zanon – perché i punti a disposizione diminuiscono con il passare delle giornate. Da parte nostra c’è voglia di riscattare l’andata quando fummo raggiunti al novantesimo. Stiamo preparando la gara con la stessa voglia ed intensità delle altre. Contro il Sestri Levante abbiamo dimostrato che non ci facciamo fermare da un episodio negativo. Non abbiamo perso la testa dopo il gol subito a freddo e giocando con lucidità e carattere abbiamo risistemato il risultato. Io cerco di dare il mio contributo con le mie caratteristiche di corsa e di slancio. Sto acquisendo più fiducia e linearità nelle giocate. Sono contento dei miei progressi dovuti all’impegno massimale dato negli allenamenti giornalieri".

Gianluca Bondielli