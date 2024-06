Il progetto. Il Varesina Sports Center si prende più spazio

La stagione appena conclusa l’ha vista raggiungere lo storico traguardo dei playoff, pur con la sconfitta nei minuti conclusivi nell’atto finale contro il Desenzano. Consapevole di essere divenuta una delle senatrici del campionato di quarta serie dopo un obiettivo mai raggiunto in precedenza, la Varesina guarda ora in avanti con fiducia e cominciando dalle sue strutture. Il Varesina sports center andrà incontro a un’iniezione di irrobustimento che porrà la società rossoblù sempre più al passo con i tempi sul piano logistico. "Varesina e comune di Castiglione Olona – spiega la società in una nota- hanno collaborato per la riqualificazione del centro Speedway realizzando in partenariato con la Regione Lombardia l’ampliamento degli spogliatoi e il nuovo campo a otto in sintetico, inoltre sono stati realizzati il nuovo bar ristorante, un padel center con tre campi coperti e un campo da basket scoperto". Interventi che hanno permesso alla struttura di acquisire un buon livello di eccellenza e di essere elemento di richiamo per tutta la provincia.

Adesso la società della famiglia De Caro guarda ulteriormente avanti e pensa ad altri rafforzamenti che possano rendere il Varesina Sports Center ancora più appetibile. "Si prevede - prosegue la società - la realizzazione di un percorso vita lungo il perimetro dell’area che consentirà attività di sport all’aperto , ma non solo, saranno realizzati due campi da tennis, due da beach volley tutti coperti con annessi spogliatoi dedicati". L’intento è quindi di mettere a disposizione una struttura sia per l’attività agonistica vera e propria che per quella della pratica sportiva vista come elemento di formazione e crescita dei ragazzi. Queste innovazioni, conclude la società rossoblù, renderanno ii centro "uno dei più completi della provincia di Varese".

Parallelamente al calcio, la Varesina sta spingendo molto sulla diffusione del padel, sport che in Italia annovera ormai circa 500 mila praticanti e oltre cinquemila centri. E , a questo riguardo, a bussare alla porta del Varesina sports center sono due appuntamenti di tutto rilievo. Il primo si èsvoltoieri dalle 19 alle 21 con il Women Padel torneo, il secondo è invece per domani e consiste nella Varesina Padel Cup che si disputerà dalle 14.30 alle 18. Vi sarà inoltre spazio anche per il basket con lo svolgimento del torneo tre contro tre Irish sempre nel weekend e, per il calcio, con la prima edizione del memorial Manuel Carrara in programma dal 26 giugno al 3 luglio. Iniziative che danno conto in abbondanza di un’ormai saldamente acquisita vitalità e rinomanza della struttura.

Cristiano Comelli