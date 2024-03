Il programma. Adesso due settimane di stop. L’obiettivo è restare imbattuti

Avranno due settimane di tempo, i bianconeri, per ‘festeggiare’ la promozione in Serie D. Il campionato, dopo la giornata di ieri, si fermerà, per poi riprendere domenica 7 aprile. Una decisione un po’ inconsueta, considerando che le squadre hanno dovuto giocare due turni infrasettimanali nei freddi periodi di novembre e gennaio, per poi fermarsi in primavera. Guardando al bicchiere mezzo pieno le stesse squadre avranno la possibilità di ricaricare le batterie e recuperare gli eventuali infortunati o acciaccati. Anche la Robur non si vuole fermare: l’obiettivo dei bianconeri adesso è mantenere l’imbattibilità stagionale e, se possibile, chiudere con il miglior attacco e la miglior difesa del raggruppamento. Dopo la sosta, dovrebbero tornare abili e arruolabili Cristiani e Masini, che negli scorsi giorni hanno seguito un programma proprio per essere in campo nelle ultime quattro giornate. Saranno da valutare anche le condizioni di Ravanelli e Leonardi.