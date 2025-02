Il programma. C’è il Poggibonsi. Torna Galligani. Cavallari è out

Un altro derby alle porte per la Robur: dopo la trasferta all’Armando Picchi di Livorno, i bianconeri sono attesi dalla sfida del Franchi con il Poggibonsi. Mister Magrini, per il match ritroverà Galligani che ieri ha finito di scontare la squalifica. Ma per un bianconero che rientra, un altro è costretto a fermarsi. Cavallari, ieri pomeriggio all’Ardenza si è preso il cartellino giallo che, da diffidato, gli costerà un turno di arresto forzato. Domani alla ripresa degli allenamenti saranno da valutare le condizioni di Lollo che, dopo il lungo stop, potrebbe tornare abile e arruolabile. Grave l’infortunio che Ricchi ha subìto durante la partita con l’Orvietana: per il jolly bianconero si parla di stagione finita o comunque di qualche mese lontano dal campo. In difesa, quindi, per Siena-Poggibonsi, la coperta sarà cortissima, con Di Paola unico mancino a disposizione del tecnico bianconero: Biancon vestirà la maglia titolare al centro della linea a fianco di Achy (gli unici due centrali in organico), con la speranza che non ci sia qualche ‘intoppo’ durante l’arco dei novanta minuti.