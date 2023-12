Il programma. Domani è previsto un allenamento congiunto a Rosia

La Robur, che è tornata ieri in campo dopo la pausa per le festività natalizie, si allenerà anche oggi e domani: tre giorni di lavoro intenso per mantenere la condizione. Domani, tra l’altro, Bianchi e compagni saranno impegnati in un allenamento congiunto a Rosia con la squadra locale. Dopo il test, per i bianconeri, ancora qualche giorno per riposare e ricaricare le batterie: la preparazione, in vista della prima partita dell’anno, la gara casalinga con la Fortis Juventus, in programma mercoledì 10 gennaio, riprenderà il 3. La marcia andrà poi avanti senza sosta con il calendario che offre alla squadra di Magrini cinque incontri (due turni infrasettimanali); queste le partite dei bianconeri, oltre a, come detto, Siena-Fortis Juventus: domenica 14 Lastrigiana-Siena, domenica 21 Siena-Firenze Ovest, mercoledì 24 Sinalunghese-Siena, domenica 28 Siena-Terranova Traiana.