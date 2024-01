Il programma. La Sinalunghese aprirà le danze. Domani c’è l’Audax

Sarà la Sinalunghese a inaugurare il 2024 del raggruppamento B del campionato di Eccellenza Toscana. I ragazzi di Pezzatini (ufficiale la squalifica di Iasparrone e Salvestroni) saranno impegnati in casa contro l’Audax Rufina, nell’unico anticipo della prima giornata del girone di ritorno. A dirigere la sfida sarà l’arbitro Stefan Octavian Zmau della sezione di Prato, coadiuvato da Alberto Rugi e Domenico De Stefano, entrambi della sezione di Empoli. Tutte le altre partite andranno in scena domenica alle 14,30, con il Siena che osserverà il turno di riposo. Questi gli incontri in calendario: Firenze Ovest-Castiglionese, Fortis Juventus-Nuova Foiano, Lastrigiana-Mazzola, Pontassieve-Colligiana, Scandicci-Rondinella Marzocco, Asta-Signa, Terranuova Traiana-Baldaccio Bruni. La classifica, alle soglie della prima giornata del girone di ritorno: Siena 42; Signa 28; Castiglionese, Scandicci e Terranuova Triana 27; Nuova Foiano 24; Colligiana e Sinalunghese 23; Mazzola e Baldaccio Bruni 21; Rondinella Marzocco e Lastrigiana 20; Audax Rufina 18; Fortis Juventus e Asta 17; Firenze Ovest 9; Pontassieve 7.