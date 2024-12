Il programma. Obiettivo Ostiamare. Difesa senza leader. Lollo a disposizione

Il prossimo ostacolo, per la Robur, si chiama Ostiamare: i bianconeri sono attesi dalla squadra dell’ex Simone Minincleri, reduce dal pareggio beffa sul campo del San Donato Tavarnelle (i padroni di casa hanno segnato il gol dell’1-1 al 90’) domenica alle 14,30. Per la partita con i biancoviola, mister Magrini dovrà rinunciare a Daniele Cavallari: il difensore, già nell’elenco dei diffidati, si è preso ieri l’ammonizione che lo costringerà a un turno di squalifica. Tornerà invece a disposizione il centrocampista Lorenzo Lollo che ha pagato ieri il proprio debito con la giustizia sportiva. Alla ripresa degli allenamenti, al Bertoni dell’Acquacalda, saranno da valutare le condizioni degli infortunati: il lungodegente Tirelli e Mauro Semprini, alle prese con un problema al ginocchio. Non fa più parte della rosa Ruggiero: l’attesa è per il perfezionamento del suo trasferimento.