Il programma. Oggi la ripresa. Boccardi e Bianchi sono da valutare

Dopo la vittoria sull’Asta i bianconeri riprenderanno oggi sul campo di Uopini gli allenamenti, in vista della partita di domenica in casa del Pontassieve: da questa settimana il fischio di inizio degli incontri sarà alle 14,30. Saranno da valutare le condizioni del capitano Bianchi, uscito anticipatamente dal campo domenica per una botta all’anca (dai primi accertamenti non dovrebbe trattarsi di niente di grave), Boccardi, che si è fermato in settimana per un colpo preso su una precedente cicatrice e fermo per precauzione, e Ricciardo che dovrebbe invece tornare a disposizione dopo il lungo stop. Se mister Magrini sarà seduto regolarmente in panchina, scontata la squalifica, il centrocampista Hagbe Hagbe dovrà fare nuovamente da spettatore: ha ancora da scontare due turni delle tre giornate di squalifica, prese dopo l’espulsione a Terranuova Bracciolini.