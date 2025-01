Il programma. Ora il Seravezza. Torna disponibile. Elia Galligani

Dopo una vittoria, la preparazione settimanale, è sempre più serena. I successi aiutano a lavorare con maggiori entusiasmo e fiducia. Gli stessi con cui la Robur dovrà affrontare domenica prossima la delicata sfida che l’attende, la trasferta in casa del Seravezza Pozzi. Per la partita mister Magrini ritroverà Elia Galligani: l’attaccante, che in settimana è stato anche colpito dalla febbre (come Cavallari che però ha giocato regolarmente), si è dovuto fermare causa squalifica. Ieri ha saldato il suo debito con la giustizia sportiva (non ci saranno, al Buon Riposo, bianconeri squalificati, ma Morosi è ancora a rischio stop forzato, al prossimo giallo dovrà fermarsi). Alla ripresa degli allenamenti saranno da valutare le condizioni dei giocatori infortunati: Bianchi e Lollo, alle prese entrambi con un problema muscolare al polpaccio e Hagbe, fuori ormai da diverse settimane. Non dovrebbero esserci problemi per Achy, che ieri ha preso una botta, e per Farneti che è uscito dal campo a causa dei crampi. Positivo inoltre, il ritorno nel rettangolo verde di Masini e di Semprini.