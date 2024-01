Il programma. Serie D Il Corticella vuole continuare a stupire

CASTEL MAGGIORE

Non può che essere considerata positiva la prima parte di stagione del Progresso. Ripescato in D a una manciata di giorni dall’inizio del campionato, il team di Castel Maggiore ha inizialmente pagato lo scotto della nuova categoria, ma, piano piano, è riuscito ad ambientarsi e a raccogliere importanti punti salvezza. Chiudere l’andata al quartultimo posto a quota 17 ha rappresentato indubbiamente un bel viatico per i rossoblù che, a questo punto, vogliono riprendere da dove avevano lasciato per alimentare il sogno salvezza. La prima sfida di questo 2024 è, però, di quelle almeno sulla carta proibitive. Alle 14,30, Selleri e compagni faranno visita al Forlì, una delle corazzate del campionato. All’andata, ribaltando ogni pronostico, la formazione di Matteo Vullo riuscì nell’impresa di strappare i tre punti ai ‘galletti’ forlivesi, ma oggi sarà nettamente più dura dal momento che si giocherà in terra romagnola. Guai, però, a darsi per vinti: il Progresso, come testimoniato dal pari a reti bianche ottenuto qualche settimana fa sul campo della capolista Ravenna e dalle vittorie contro Forlì, Sant’Angelo, Corticella e Carpi, ha già dimostrato di potersela giocare con chiunque. A rendere il tutto ancor più speciale vi è il fatto che, in base alla classifica ‘Giovani D Valore’ stilata dalla Lega Nazionale Dilettanti, i rossoblù sono la squadra più giovane del girone D e la terza di tutta la quarta serie e ciò rappresenta, senza ombra di dubbio, un grandissimo motivo di orgoglio non solo per lo staff tecnico, ma per la società.