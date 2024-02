Il programma. Stamani a Uopini l’ultimo allenamento. Achy sarà titolare: coppia con Cavallari

La Robur svolgerà questa mattina sul campo di Uopini l’ultima seduta di allenamento in preparazione alla partita di domani con la Rondinella Marzocco. Nell’elenco degli indisponibili Alessio Cristiani: il centrocampista dovrebbe rientrare dopo la sosta. Per il resto tutti abili e arruolabili: non ci sono bianconeri squalificati, nell’elenco dei diffidati Galligani, Ricciardo, Bianchi e Bertelli. La formazione anti Rondinella non dovrebbe discostarsi molto da quella vista all’opera con lo Scandicci: in difesa, semmai, potrebbe rientrare Achy (nella foto) al fianco di Cavallari, in attacco a sperare è Ricciardo, anche se l’ipotesi più accreditata è la conferma di Candido alle spalle di Boccardi e Galligani. I biglietti per assistere al match saranno disponibili stasera dalle 18 alle 19 al sottopassaggio alla Lizza o direttamente domani allo stadio prima della partita (i cancelli del Berni si apriranno alle 13,15).