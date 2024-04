Il programma. Stamani la ripresa. Ultima settimana prima dello stop

Dopo i due giorni di riposo che hanno fatto seguito alla vittoria con il Mazzola, la Robur riprenderà questa mattina gli allenamenti. Nel mirino la trasferta sul campo della Nuova Foiano, ultimo atto del campionato 2023/ 2024.

Quella che sta per iniziare sarà quindi, per i bianconeri, l’ultima settimana di lavoro, dopodiché arriverà il ‘rompete le righe’. Mister Magrini, per la partita, dovrebbe avere tutti gli effettivi a disposizione, fatta eccezione per Achy, reduce dall’intervento alla spalla – per un problema che si portava dietro da tempo – che ha di fatto messo fine anticipatamente alla sua stagione. Il difensore sarà così pronto per l’inizio della prossima. Non ci saranno bianconeri squalificati: Galligani, Ricciardo, Bianchi, Bertelli e Lollo, diffidati, sono riusciti a evitare il giallo che sarebbe costato loro la squalifica in questa stagione.