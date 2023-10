Il programma. Subito la ripresa. Mercoledì al ‘Berni’ arriva lo Scandicci

Riprenderanno oggi gli allenamenti dei bianconeri che avranno due giorni di tempo per preparare la sfida con lo Scandicci, in programma mercoledì alle 14,30 al Berni di Badesse. Non saranno della partita Hagbe Hagbe che sconterà l’ultimo dei tre turni di squalifica rimediati dopo l’espulsione di Terranuova Braccioli e Boccardi, alle prese con un problema fisico, che dovrebbe tornare a disposizione, come spiegato da mister Magrini, per la sfida con la Colligiana. Saranno da valutare anche le condizioni del giovane attaccante Carlo Ravanelli, anche lui in infermeria, che ieri pomeriggio ha assistito alla sfida della Robur dalla tribuna del Comunale di Pontassieve. La sua disponibilità, per mercoledì, è in forse. I bianconeri saranno poi impegnati domenica in trasferta, sul campo della Rondinella Marzocco, reduce dal successo casalingo con il Mazzola.