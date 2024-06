Il prossimo annuncio sarà per Boccardi

Le prime notizie ufficiali, riguardo la Robur stagione sportiva 2024/2025 sono arrivate, con la conferma di Galligani e il rinnovo di Cavallari. E potrebbero arrivarne altre nelle prossime ore. Farà parte dell’organico bianconero, guardando al reparto offensivo, Filippo Boccardi (nella foto), altro giocatore che mister Magrini conosce molo bene e che ha voluto in questa avventura in bianconero. Non dovrebbero invece proseguire il loro percorso all’ombra della Torre del Mangia Ricciardo e Granado (il brasiliano è finito nel mirino dell’Orvietana). Sul fronte entrate piace Palermo. Potrebbe altresì ricomporsi, passando al pacchetto arretrato, la coppia Achy-Cavallari, mentre ancora non c’è certezza sul futuro di Biancon e Agostinone.

Pronto a proseguire con la maglia bianconera addosso anche il terzino destro, classe 2004, Morosi. Non dovrebbero esserci intoppi anche alla permanenza alla Robur dell’altro 2004 Hagbe.

Per quanto riguarda il centrocampo, oltre all’appena citata quota, con Lollo che ha già rinnovato fino al 2026 e Bianchi che ha un altro anno di contratto (l’attesa è per la conferma ufficiale, come per Galligani), sembra destinato a rimanere nel suo Siena Bernardo Masini. Ancora in stand by la situazione di Candido (stesso dicasi per quella del portiere Giusti, per quanto l’idea possa essere di affidare i guantoni a un under).