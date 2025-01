Il prossimo avversario. Aquila Montevarchi in netta ripresa. La carica di Rigucci

L’Aquila Montevarchi, prossimo avversario del Siena, arriva da un bel successo in rimonta sulla Flaminia, che invece affronterà i bianconeri sette giorni più tardi a Civita Castellana. Da qualche settimana sulla panchina dei rossoblu del Valdarno c’è Athos Rigucci, visto anche al Badesse qualche stagione fa (pareggiando per 2-2 al Franchi contro la squadra di Gilardino). "I ragazzi sono stati bravi a ribaltarla – ha detto l’allenatore fiorentino alla seconda avventura sulla panchina rossoblu – facendo una partita strepitosa dopo essere stati in svantaggio immeritamente. Abbiamo giocato un secondo tempo di qualità, spirito, carattere con due reti e un palo. Un spirito che ha fatto la differenza. Dobbiamo migliorare ancora in alcune situazioni, specie nella gestione della palla. La classifica? Pensiamo partita dopo partita, il girone di ritorno è diverso e lo sappiamo. Obiettivo salvezza ma vedremo come siamo messi, però prima pensiamo a fare punti".