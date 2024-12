Il prossimo avversario. Bella prestazione del team gialloblù di mister Bonuccelli

Alla ripresa delle ostilità la Robur troverà un San Donato Tavarnelle rinfrancato dal successo in casa della Flaminia dell’ultimo turno. I gialloblù di mister Vitaliano Bonuccelli hanno infatti espugnato il campo di Civita Castellana per 2-0 grazie alle reti di Vitali Borgarello nel primo tempo e di Dema nella ripresa. Tre punti pesanti in chiave salvezza che consentono a Sylla e compagni di bissare con identico punteggio il successo di sette giorni prima in casa contro l’Aquila Montevarchi, che era costato l’esonero a mister Lelli. Il San Donato, dopo un inizio complicato anche a causa di una rosa profondamente rinnovata e ringiovanita rispetto alla scorsa stagione, adesso in classifica è a quota 21, a meno sei dal Siena e soprattutto a più due sulla zona playout. Di tutt’altro umore invece il Flaminia che attende la formazione di Magrini domenica 19 gennaio per la terza giornata di ritorno che si giocherà in provincia di Viterbo. I laziali nonostante il cambio panchina tra l’esperto Nofri Onofri e Abate restano penultimi con solo tre punti di margine sul fanalino di coda Fezzanese.