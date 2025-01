Il prossimo avversario. Il Ghiviborgo è una vera macchina da gol. Nottoli e Gori ne hanno fatti ben 25 in due

Trentaquattro punti in classifica e quinto posto al pari della Robur. Il Ghiviborgo che domenica arriva al Franchi sta vivendo una stagione probabilmente al di sopra delle aspettative ed è una squadra che segna molto e subisce altrettanto. Ben 37 le reti segnate, secondo miglior reparto offensivo del girone E di serie D dietro al pazzesco Livorno che è a quota 49 ma anche 36 gol subiti. Peggio ha fatto solo la Fezzanese con 39.

L’ultima rete subito dai biancorossi della provincia di Lucca è quella di domenica, in casa, con cui l’Aquila Montevarchi ha battuto la formazione di mister Bellazzini (alla prima stagione da capo allenatore) per 1-0. Pesanti le assenze, contro i rossoblù di Rigucci, del capitano Nottoli e del giovane bomber Gori (25 gol in due, sette in più di tutto il Siena messo insieme), elemento che sembra abbia molto mercato. Da valutare le condizioni dei due in vista del match del Franchi. Chi non ci sarà sicuramente è il centrale argentino classe 1998 Lopez Petruzzi, visto anche alla Pianese qualche stagione fa, ed espulso nel finale di gara contro il Montevarchi. Un solo precedente tra le due formazioni nella storia. È ovviamente quello del girone di andata, giocato allo stadio ‘Carraia’ di Ghivizzano lo scorso 29 settembre e finito 0-0. g.d.l.