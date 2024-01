Il prossimo avversario. La Fortis Juventus sfida a domicilio la Nuova Foiano

L’anno della Fortis Juventus, avversario della Robur mercoledì a Badesse, si apre domani alle 14,30 in casa, a Borgo San Lorenzo, contro il Foiano. I mugellani, al momento in piena zona play-out ma distanti appena un punto dalla salvezza diretta rappresentata al momento dall’Audax Rufina, potrebbero schierare già domani i due nuovi arrivi, ovvero l’attaccante uruguaiano Facundo Piazza, arrivato una settimana dall’Eccellenza marchigiana e preso per sostituire l’argentino Oitana (passato in D al San Donato Tavarnelle) e Muho Klajdi, altro over (essendo un classe 2001) centrocampista che è stato tesserato dopo lo svincolo dal Pontassieve, attuale fanalino di coda del girone B di Eccellenza. La Fortis Juventus potrebbe cercare ancora qualche altre pedina in entrata per invertire la rotta: l’ultima vittoria della squadra di Borgo San Lorenzo è quella del 25 novembre in casa della Baldaccio Bruni. Il 2023 invece si è chiuso col ko di Scandicci.