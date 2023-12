Il prossimo avversario. La punta centrale. Facundo Piazze osservato speciale

Si rafforza la Fortis Juventus, prossima avversaria della Robur. Il club biancoverde, dopo la partenza di Oitana, passato al San Donato Tavarnelle, ha colmato il vuoto lasciato nel reparto offensivo, della punta italo-uruguaiana Facundo Piazze, classe 1999, originario Montevideo. Piazze, come riporta la nota ufficiale della società borghigiana, ‘è una punta centrale dotata di un buon fisico, 184 cm per 76 kg, e vanta un curriculum di tutto rispetto. Cresciuto nel Club Atletico River Plate, ha proseguito da giovanissimo la sua carriera in Spagna prima con il Club Deportivo San Roque, poi in Terza Divisione spagnola con l’Union Deportiva Los Barrios, dove in due stagioni ha messo a segno 12 reti. Dopo il ritorno in Uruguay, nella passata annata sportiva arriva il suo approdo in Italia con l’Elettra Marconia in Eccellenza Basilicata dove chiude con medie di tutto rispetto: 33 presenze in campionato, 14 gol e 6 assist per poi passare al Castelfidardo in Eccellenza Marche’.