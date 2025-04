Il prossimo avversario. Ostiamare sereno. L’ex Minincleri torna al ‘Franchi’

La salvezza matematica raggiunta con 180 minuti di anticipo ma anche la voglia di chiudere una stagione iniziata male ma che poi ha offerto, specie da dopo l’avvento di De Rossi come presidente e patron del club, spunti molto interessanti.

L’Ostiamare che arriva al Franchi tra sette giorni esatti è quindi un cliente da prendere con le molle anche perché ha giocatori di grande qualità ed esperienza. "Abbiamo fatto di tutto per cercare di vincere contro il San Donato Tavarnelle – ha detto il tecnico dei biancoviola Simone Minincleri, alla prima esperienza in panchina -. I ragazzi hanno il massimo nonostante le assenze di giocatori importanti come Persichini, Frosali, Peres, Pontillo che ho portato in panchina ma non era in grado di giocare. Ci abbiamo provato e creato tanto contro la miglior difesa del girone. In ogni caso abbiamo raggiunto l’obiettivo e ora guardiamo con fiducia alle ultime due gare. Da gennaio abbiamo fatto una grande rincorsa e il merito va anche a chi ha giocato meno ma contro il San Donato ha trovato spazio e si è fatto valere", ha concluso l’ex giocatore, recordman di promozioni dalla D alla C tra cui anche quella con la Robur di Morgia.