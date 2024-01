Il prossimo avversario. Terranuova Traiana in stato di grazia. La difesa è super

Se il Siena attraversa un periodo di logica flessione il Terranuova Traiana, avversario di domenica allo stadio Berni di Badesse, vive invece un momento opposto. I biancorossi sono reduci da tre pareggi e sei vittorie, l’ultima mercoledì nel derby col Foiano, nelle ultime nove giornate e non subiscono gol da 697 minuti. Gli ottimi numeri del club del Valdarno non finiscono qui visto che la formazione di Terranuova Bracciolini ha la migliori difesa del girone con solo nove reti subite in ventuno gare, di cui solamente una in casa, da parte del Siena all’andata, nelle undici sfide giocate sul terreno di gioco amico. Sono infine quattordici le occasioni in cui la porta del portiere Fedeli è rimasta imbattuta. Quello che attende Bianchi e compagni sarà quindi uno scontro diretto difficile oltre che molto importante. Rispetto alla sfida dell’andata nel team di mister Becattini non c’è più l’ex bianconero Redi, che si è svincolato dal Terranuova lo scorso dicembre.