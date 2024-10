Il protagonista. Semprini, l’uomo decisivo: "Superata una settimana difficile»

Nella partita con la Sangiovannese, Mauro Semprini ha trovato la prima rete con la maglia della Robur. Una rete pesantissima che, proprio allo scadere, ha portato i tre punti. "Per noi e per i tifosi è stata una vera esplosione di gioia – ha raccontato l’attaccante a gazzettadisiena –. Era stata una settimana difficile, soprattutto dal punto di vista mentale. Quando entri in campo per vincere tutte le partite, è diverso rispetto a quando puoi accontentarti di un pareggio, e se il successo non arriva, il peso si sente ancora di più. Per rimanere agganciati al Livorno, non possiamo permetterci passi falsi".

"Stiamo ottenendo i punti necessari – ha aggiunto Semprini –, non ci manca nulla per essere competitivi. Certo, dovremo migliorare alcuni aspetti, ma anche il ritorno degli infortunati, come Giannetti, ci darà un grande aiuto. Dobbiamo imparare a chiudere le partite prima, soffrire meno. Credo che, con il tempo, arriveranno le occasioni in cui dimostreremo tutta la nostra forza". Sabato il Terranuova Traiana. "È una squadra tosta e ci aspetteranno con il coltello tra i denti – ha chiuso l’attaccante bianconero –. Ma siamo abituati a questo: non c’è stata una partita in cui non ci abbiano atteso con questa intensità. Se potessi scegliere di vedere un’altra partita, probabilmente opterei per Follonica Gavorrano-Grosseto".