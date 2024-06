Il punto. Carpineti e Villa abbonate alla vittoria

Prati

Tricolore Carpineti e Villa Minozzo abbonate alla vittoria. Quattro su quattro in entrambe le categorie per i due sodalizi che guardano tutti dall’alto: exploit per i carpinetani che l’anno scorso salutarono la compagnia nel girone, mentre il Villa è al rientro dopo l’ultima edizione disputata nel 2019. Con grinta e applicazione, la Querciolese blocca sul pari gli scudettati del Cervarezza, abituati alle misure del Centro Coni e ieri disorientati negli spazi stretti del panoramico peluche di San Giovanni. Il Parrocchiale di Roteglia si conferma terreno indigesto al Leguigno che, come l’anno scorso, china il capo di fronte all’Olimpia trascinata in vetta dal double del bomber Diallo. La pregevole tripletta del modenese Fiocchi contribuisce al primo hurrà nel Montagna della matricola Spqm Montecavolo che annichilisce (5-2) il Felina, campione del 2021 al 2° ko in stecca. Abbonato sin qui ai pareggi il Cerredolo che ne ha collezionati ben 4 in un week-end segnato da imprevisti con gli esterni. Botta e risposta fra il locale Predelli e l’esterno Oubakent nel sentito Vettus-Gatta nel girone B di ferro che riunisce ben 3 delle 4 semifinaliste della scorsa stagione.

I risultati

Giovanissimi

Girone A: Baiso-Villa Minozzo 0-1; Spqm Montecavolo-Felina 3-2. Classifica: Villa Minozzo 6; Baiso, Spqm Montecavolo 3; Felina 0. Girone B: Tricolore Carpineti-Borzanese 2-1; Vettus-Gatta 1-1. Classifica: Tricolore Carpineti 6; Borzanese 3; Vettus, Gatta 1. Girone C: Collagna-Cerredolo 2-2; Olimpia Roteglia-Leguigno 1-0; Querciolese-Cervarezza 2-1. Classifica: Olimpia Roteglia 4; Leguigno, Cervarezza, Querciolese 3; Cerredolo 2; Collagna 1.

Dilettanti

Girone A: Baiso-Villa Minozzo 2-4; Spqm Montecavolo-Felina 5-2. Classifica: Villa Minozzo 6; Baiso, Spqm Montecavolo 3; Felina 0. Girone B: Tricolore Carpineti-Borzanese 3-2; Vettus-Gatta 1-1. Classifica: Tricolore Carpineti 6; Vettus 2; Borzanese, Gatta 1. Girone C: Collagna-Cerredolo 1-1; Olimpia Roteglia-Leguigno 3-1; Querciolese-Cervarezza 1-1. Classifica: Cervarezza, Olimpia Roteglia 4; Leguigno 3; Cerredolo 2; Collagna, Querciolese 1.