Il punto sui trasferimenti con i biancorossi di Bracciali che aspettano notizie sul fronte ripescaggio. Pasqui al Casentino, il Tegoleto blinda Beoni

Resterà in Promozione ma cambiando maglia e colori. Si tratta di Tommaso Pasqui, classe 1999. Il centravanti ha infatti deciso di lasciare Alberoro e accettare l’offerta del Casentino Academy. Sul fronte della panchina il quadro delle formazioni aretine ha registrato l’arrivo di Riccardo Franchi ad Alberoro mentre a Viciomaggio si è accasato Alessandro Violetti, ex tecnico della formazione Primavera 4 dell’Arezzo. A Subbiano dopo l’addio di Luca Giusti è arrivato il subbianese doc Alessio Guidotti che lavorerà con il direttore sportivo Lucherini, di rientro dopo l’esperienza a Bibbiena. Tra gli allenatori confermati figurano Bonini al Casentino Academy, Laurenzi a Tegoleto e Testini (nella foto) alla Sansovino.

Il Tegoleto aspetta l’eventuale chiamata in Promozione dopo aver vinto i playoff nel proprio girone e dopo essersi fermato solo nel triangolare finale con Ginestra Fiorentina e Forte dei Marmi. Il ripescaggio è possibile e salvo sorprese l’intesa con Bracciali per la panchina verrà a raggiunta a breve. Certa intanto la conferma di Beoni e Moretti in organico. Castellani nel frattempo lascia Viciomaggio per accasarsi al Lucignano. L’Ambra proseguirà il rapporto con l’attaccante Redian Ormeni, protagonista assoluto della promozione in Prima categoria con ben 20 reti messe a segno. A Capolona arriva Vittorio Vacchiano che lascia dopo alcune stagioni il Viciomaggio sposando il progetto del nuovo direttore sportivo Samuele Sereni e dell’allenatore Alessio Morelli. Nicola Andreini rimarrà allo Stia anche nella prossima stagione, a disposizione del nuovo allenatore Marcello Certini che ha preso la redini della formazione viola dopo l’addio di Fabrizio Innocenti. Per i casentinesi c’è anche Gerardo Goretti estremo difensore che arriva dopo le esperienze con Foiano e Lucignano. L’attaccante Arfang Thiam lascia la Faellese e si accasa al Fulgor Castelfranco.