Il punto sulla Serie D. Riparte il CdV, Legnano e Castellanzese in crisi

L’Alcione Milano sempre saldamente in vetta nel girone A, Varesina e Arconatese seconde nel B con il Piacenza e a meno quattro dalla capolista veneta Caldiero Terme. Le gerarchie dei primi due gruppi della serie D vanno sempre più consolidandosi. Nell’A la capolista sgretola l’Alba con un netto 7-1 e si porta a 54 punti, ben dieci in più del Chisola immediatamente alle spalle.

Il Città di Varese ritrova il sorriso superando l’Asti per 3-0 al Franco Ossola e resta nel salotto buono della graduatoria con il terzo posto in coabitazione con l’Rg Ticino. La Vogherese esce con un 1-1 dal campo del Pinerolo e si tiene lontana dalla zona pericolante. Nel B il Caldiero mantiene la vetta superando per 2-0 il Desenzano. Alle sue spalle il trio Piacenza- Arconatese- Varesina non molla la presa. Gli emiliani sconfiggono per 2-0 al Garilli il Caravaggio. La Varesina travolge la Casatese in casa per 4-1 e l’Arconatese il Ponte San Pietro al Legler per 4-0. Crisi per Legnano e Castellanzese sconfitte, rispettivamente, da Pro Palazzolo (0-1) e Folgore Caratese (1-2) e sempre in zona calda. La Tritium coglie tre punti d’oro sul terreno del Brusaporto vincendo per 1-0 e muove la sua classifica, che permane però a rischio, dopo due turni. La Virtus Ciserano Bergamo regola per 2-1 la Real Calepina nel derby orobico e resta lontana dalla zona calda. La Clivense fa respirare la sua graduatoria imponendosi per 2-0 sul Villa Valle mentre Crema e Club Milano non si fanno male concludendo sull’1-1 che avvantaggia più gli ospiti dei padroni di casa, sempre penultimi. Nel girone C il Breno pareggia per 1-1 sul terreno dell’Unione Clodiense e prova a rendere meno amara la sua classifica comunque sempre critica con il quartultimo posto. Nel D festeggiano Sangiuliano e Fanfulla che hanno la meglio, rispettivamente, su Forlì (1-0) e Ravenna (2-1) e stazionano nella parte mediana della classifica.

Frena, invece, il Sant’Angelo che cade per 2-3 sul terreno della Victor San Marino seconda ed è quintultimo.

Cristiano Comelli